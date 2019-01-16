T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi

16 Ocak 2019 21:19

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi’nde Şükrü Yıldız’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evin bitişiğindeki evin çatısında da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPESAFRANBOLU Karabük DHASafranboluYangınHarmancıkMahallesindeYıldızaHenüzGelenSöndürmeYaklaşıkYananYangınlaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24