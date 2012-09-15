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Kara Şimşek gerçek oluyor

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Magnus Egersted, projenin heyecan uyandırıcı bir fikir olduğunu, ancak trafik koşulları altında kendisini ispat etmesi gerektiğini söyledi

15 Eylül 2012 00:14

 

Araçlara, 3 boyutlu görüş alanı sağlayan, görünmeyen engellerle ya da kişilerle çarpışma olasılığını 14 kat düşüren bir sistem geliştirildi.

New Scientist dergisinde yayınlanan habere göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MTI) araştırmacılarının, şahsa ait araçlar için geliştirdikleri, CarSpeak (Konuşan araba) adı verilen iletişim sistemi, sürücülere kör noktalar ve beklenmeyen durumlar hakkında 3 boyutlu görüntüyle bilgi vererek, kaza olasılığını azaltmaya yardımcı oluyor.
 
Kesintisiz 3 boyutlu görüntü sistemi, araca monte edilen lazer haritalama donanımı tarafından çizilen milyonlarca nokta kümesinden oluşuyor ve büyük miktarda veri içeriyor.
 
Proje sorumlusu Prof. Dina Katabi, yoldaki her araçtan tüm bilgiyi göndermenin, herhangi bir kablosuz ağın kısa sürede çökmesine neden olabileceğini belirterek, ''Bir otoyolda yüzlerce araç var ve bunların hepsinden sensörlerle veri almak, büyük veri karmaşası yaratır'' dedi.
 
Öte yandan, Konuşan Araba sistemi, araçlara, ''göremedikleri'' bölgenin belirli kesimlerinin görüntüsünü, diğer araçlarla bilgi aktarımı yaparak talep etme şansı veriyor. Sistem, en çok talep gelen bölgelerde bu süreci hızlandırarak, buralara daha çok veri aktarımı gönderiyor.
 
Şimdiye kadar Singapur'daki golf araçlarında test edilen sistemin, kablosuz ağ ile veri aktaran diğerlerine göre iki kattan daha hızlı olduğu görüldü, ayrıca sistemi kullanan araçların görünmeyen engellerle çarpışma olasılığı 14 kat daha az oldu.
 
Konuşan Araba projesinin baş araştırmacılarından Swarun Kumar, bir sonraki adımın, çeşitli araçların dahil olduğu daha geniş kapsamlı bir test olacağını bildirdi.
 

 

 

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