Kara kutu teslim edildi



CNN televizyonu muhabirinin aktardığı bilgilere göre, buluşma Ukrayna'da gerçekleşti. Geçen hafta perşembe günü Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta iken Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında düşen uçağın kara kutusunu elinde bulunduran Rusya yanlısı ayrılıkçılar, gece saatlerinde Malezyalı uzmanlardan oluşan heyete kara kutuyu teslim etti. Bu sayede gerekli incelemelerden sonra kazanın ayrıntılarına ilişkin bilgilerin gün ışığına çıkması bekleniyor. Kazada yolcu ve mürettebattan oluşan yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirmişti.

Malezya Başbakanı Necip Rezak pazartesi günü yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların liderlerinden Alexander Boroday ile kara kutunun teslim edilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Rus İnterfax ajansından, 12 uzmandan oluşan Malezyalı heyetin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde ayrılıkçılar ile müzakereler yürütüldüğü bilgisi verildi. Habere göre, Boroday kara kutuyu verirken, ‘gerçeğin böylelikle açığa çıkacağını' söyledi. Boroday, uçağın ayrılıkçılar tarafından düşürüldüğü suçlamalarını reddetmiş ve uçak düşürecek teknik donanıma sahip olmadıklarını öne sürmüştü.

Uluslararası baskı

Kazanın meydana gelmesinin ardından çeşitli liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'e devreye girmesi çağrısında bulunmuş, Putin de incelemelerin yapılması konusunda hayatını kaybeden yolcuların büyük bir kısmının vatandaşı olduğu Hollanda'ya ‘tam bir işbirliği' sözü vermişti. Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi de düşen yolcu uçağının bağımsız bir incelemeye tabi tutulmasını öngören bir karara imza attı. Avustralya tarafından sunulan karar tasarısında, ‘kapsamlı, derin ve bağımsız bir inceleme' yapılması talep ediliyor. Ayrıca, bağımsız uzmanların kaza yerine girişinin de derhal sağlanması isteniyor. Ancak kararın bağlayıcı özelliği bulunmuyor.