Kara kutu için geri sayım



Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Hint Okyanusu'nda yoğunlaşırken, kara kutunun elektronik sinyalinin en geç hafta başında kesilmesinden endişe ediliyor.

Uçağın enkazına ulaşılabilmesi ve düşüş nedeninin anlaşılabilmesi için önemli olan kara kutunun aküsünün pazartesi günü boşalacağı bildirildi. Kara kutunun bulunmasında önemli rol oynayan sinyal aküsünün ömrü 30 günde doluyor. Kara kutunun bulunamaması durumunda, uçak enkazının bulunduğu yeri tespit etmenin son derece zorlaşacağı belirtiliyor.

Çin'in, Avustralya açıklarında kara kutuya ait olabileceği tahmin edilen sinyaller almasının ardından, benzer bir açıklama da Avustralya'dan yapıldı. Pazar günü bölgede arama yapan, yüksek duyarlılıkta sensorlarla donatılmış Avustralya gemisi Ocean Shield'den de aynı frekansın tespit edildiği duyuruldu. Yetkililer, sinyal aldıklarını ancak bu sinyalin kara kutuya ait olup olmadığının netlik kazanmadığını açıkladılar.

Çin haber ajansı Şinhua, cumartesi günü Haixun adlı Çin bandıralı geminin, Avustralya'nın bin 600 kilometre açıklarında 37,5 kiloherz frekansında bir sinyal almıştı. Bu sinyal frekansının kara kutuya ait olabileceği üzerinde durulmuştu.

Hint Okyanusu'nda devam eden arama çalışmalarında adeta zamanla yarışılıyor. Avustralyalı yetkililer, onu askeri olmak üzere on iki uçak ve on üç geminin katılımıyla arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ekiplerin arama bölgesi 216 bin kilometrekarelik bir alana yayılıyor.

MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart'ta Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolmuştu.Uçağın Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin ediliyor.