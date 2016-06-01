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Dünya
Deutsche Welle

Düşen Mısır uçağının kara kutusu bulundu mu?

Yaklaşık iki hafta önce Paris-Kahire seferi sırasında Akdeniz açıklarında düşen Mısır Havayolları'na ait uçağın kara kutusunun bulunmuş olabileceği bildirildi

01 Haziran 2016 20:36


Fransa Sivil Havacılık Güvenlik İnceleme Bürosu'ndan (BEA) yapılan açıklamada, yaklaşık iki hafta önce Akdeniz açıklarında düşen Mısır Havayolları'na (Egypt Air) ait uçağın kara kutusuna ait olduğu tahmin edilen sinyallerin alındığı bildirildi. Kahire'deki soruşturma komisyonu, Fransa'nın inceleme amacıyla bölgeye gönderdiği "Laplace" adlı geminin, denizin dibinde uçağın kara kutusundan yayıldığı düşünülen sinyalleri tespit ettiğini açıkladı.

Kara kutu çıkarılabilecek mi?

Mısırlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, sinyalleri uçağın iki kara kutusundan biri yayıyor. Fransa Sivil Havacılık Güvenlik İnceleme Bürosu Sözcüsü, "İkinci kara kutunun sinyallerine ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Kara kutuyu denizin dibinden çıkarabilecek olan bir geminin yaklaşık bir hafta içinde bölgeye sevk edilmesi bekleniyor. Ancak kara kutunun çıkarılmasının zorlu bir işlem olacağına dikkat çekiliyor. İncelemelerin 77 kilometrekarelik bir alanda sürdüğü, bu alan içerisinde denizin derinliğinin yer yer 3 bin metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Nedeni belirsiz

56 yolcu ve 10 mürettebat olmak üzere 66 kişinin bulunduğu Airbus A320 tipindeki uçak 19 Mayıs tarihinde Paris-Kahire seferini yapmakta olduğu sırada Akdeniz'in doğusunda düşmüştü. Yunanistan ve Mısır'ın ortak incelemeleri sonucu, uçağın enkazının yeri Mısır açıklarından 290 km. ötede tespit edilmişti. Uçağın düşme nedeni belirsizliğini koruyor. Yetkililer, kara kutunun denizden çıkarılması ile kaza gününden bu yana cevapsız kalan sorulara yanıt bulmayı umuyor.

Son olarak uçakta düşmeden kısa bir süre önce yangın alarmı verildiği ortaya çıkmıştı. Uçağın terörist bir saldırının hedefi olmuş olabileceğine dair iddialar geri çevrilmişti. İnceleme komisyonunun, haziran ayının sonuna kadar uçağın düşüşüne ilişkin bir rapor hazırlaması bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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