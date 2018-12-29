Kar durdu, Doğu buz kesti

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından adeta buz kesti. Türkiye\'de en soğuk hava, sıfırın altında 28,7 derece ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından Sibirya\'dan gelen soğuk havanın etkisine girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre gece en düşük sıcaklık Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 28,7 dereceyi gösterdiği Göle, Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum\'un Pasinler ilçesi ise sıfırın altında 23,7 derece ile Göle\'yi izledi. Ardahan\'da sıcaklık eksi 23,2, Erzurum havalimanı bölgesinde eksi 22, Kars\'ta eksi 20,3, Erzurum merkezde eks i17, Ağrı\'da eksi 12,8, Muş\'ta eksi 2,6, Iğdır\'da ise eksi 1,1 olarak ölçüldü.

ŞADIRVANLAR BUZ TUTTU

Erzurum kent merkezindeki Tarihi Lalapaşa Camii\'nin şadırvanında buz kütleleri oluştu. Ağrı Diyadin\'de öğretmenlik yaban ablası Zeynep\'le Erzurum\'da buluşmak için İstanbul\'dan gelen hemşire Buke Bahar, \"Böyle bir soğuk bizi karşıladı. Çok üşüyorum. Güzel bir şehir, soğuğu olmasa daha güzel olurdu\" dedi. Erzurum\'un Diyadin\'den soğuk olduğunu belirten Zeynep Bahar ise ayakta durmakta zorlandığını söyledi.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürdü. Yakutiye Medresesi bahçesinden toplanan karların oluştuğu kütlesi dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarına hazırlanan Palandöken\'de ise kar kalınlığının 87 santimetre olduğu belirlendi.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Sibirya soğuklarının kısa süreli etkili olacağı bölge, Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günü bölgede kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte havaların da ısınacağını bildirdi.

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