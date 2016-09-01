T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Kaptanın gözyaşları

Alman milli takımı kaptanı Bastian Schweinsteiger Finlandiya ile oynanan hazırlık maçıyla milli takım kariyerini noktaladı

01 Eylül 2016 14:47


Alman milli takımı oyuncuları, kaptanları Bastian Schweinsteiger'i Finlandiya karşısında alınan galibiyetle uğurladı. 32 yaşındaki oyuncu 12 yıldan fazla hizmet verdiği milli formaya dün akşam Mönchengladbach'da Finlandiya ile oynanan hazırlık maçıyla veda etti.

Almanya sahadan 54'üncü dakikada Max Meyer ve 80'inci milli maçında Mesut Özil'in kaydettiği gollerle (77.) 2-0 galip ayrılırken tribünleri dolduran 30 bin 121 taraftar Schweinsteiger'e tezahüratta bulundu.

İlk düdük öncesi stadyumda duygusal anlar yaşandı. Stadyum mikrofonuna konuşan Schweinsteiger “Almanya ve siz taraftarlar için oynamak benim için büyük bir onurdu” dedi. Taraftarlar futbolcuyu dakikalarca alkışladı.

Ailesi de tribünlerde olan futbolcu gözyaşlarını tutamazken “Derin bir şükran hissediyorum” şeklinde konuştu. Schweinsteiger 68'inci dakika yerini genç Julian Weigl'a bıraktı. Milli formayı 121 kez giyen Dünya Şampiyonu oyuncu kariyeri süresince Almanya'ya 24 gol kazndırdı.

Almanya FIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası gruplarındaki ilk maçında 4 Eylül Pazar günü Norveç ile kaşılaşacak.

Antalya'da golsüz gece

Gecenin bir başka hazırlık maçında Türkiye ile Rusya Antalya'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarla 2018'in FIFA Dünya Futbol Şampiyonası ev sahibi arasında Antalya Arena'da oynanan dostluk maçı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Türkiye Dünya Kupası Eleme grubuna 5 Eylül Pazartesi deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlayacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBastian Schweinsteiger FinlandiyaMönchengladbach FinlandiyaAlmanyaMax MeyerMesutSchweinsteigerJulian WeiglDünyaFIFADünya FutbolEylül PazarNorveçTürkiyeRusya AntalyaFIFA Dünya FutbolAntalya ArenaDünya Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24