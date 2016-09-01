Kaptanın gözyaşları



Alman milli takımı oyuncuları, kaptanları Bastian Schweinsteiger'i Finlandiya karşısında alınan galibiyetle uğurladı. 32 yaşındaki oyuncu 12 yıldan fazla hizmet verdiği milli formaya dün akşam Mönchengladbach'da Finlandiya ile oynanan hazırlık maçıyla veda etti.

Almanya sahadan 54'üncü dakikada Max Meyer ve 80'inci milli maçında Mesut Özil'in kaydettiği gollerle (77.) 2-0 galip ayrılırken tribünleri dolduran 30 bin 121 taraftar Schweinsteiger'e tezahüratta bulundu.

İlk düdük öncesi stadyumda duygusal anlar yaşandı. Stadyum mikrofonuna konuşan Schweinsteiger “Almanya ve siz taraftarlar için oynamak benim için büyük bir onurdu” dedi. Taraftarlar futbolcuyu dakikalarca alkışladı.

Ailesi de tribünlerde olan futbolcu gözyaşlarını tutamazken “Derin bir şükran hissediyorum” şeklinde konuştu. Schweinsteiger 68'inci dakika yerini genç Julian Weigl'a bıraktı. Milli formayı 121 kez giyen Dünya Şampiyonu oyuncu kariyeri süresince Almanya'ya 24 gol kazndırdı.

Almanya FIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası gruplarındaki ilk maçında 4 Eylül Pazar günü Norveç ile kaşılaşacak.

Antalya'da golsüz gece

Gecenin bir başka hazırlık maçında Türkiye ile Rusya Antalya'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarla 2018'in FIFA Dünya Futbol Şampiyonası ev sahibi arasında Antalya Arena'da oynanan dostluk maçı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Türkiye Dünya Kupası Eleme grubuna 5 Eylül Pazartesi deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlayacak.