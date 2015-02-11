Batan gemi Costa Concordia'nın kaptanına 16 yıl hapis



2012 yılının ocak ayında İtalya'nın Toskana bölgesindeki Giglio Adası yakınlarında karaya oturan Costa Concordia gemisinin kaptanı Francesco Schettino'nun 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Karar Grosetto kentindeki mahkeme tarafından açıklandı. Kazada 32 yolcu hayatını kaybetmişti.

Kaptan Schettino, kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılanıyordu. Savcılık 26 yıl hapis cezası isterken, savunma makamı müvekkillerinin beraatini talep etmişti. Schettion, gemideki 4 bin 200 yolcunun kurtarılması işlemi tamamlanmadan gemiyi terk etmişti. Kazayla ilgili olarak hakim karşısına çıkan tek kişi olan Schettin'nun davası 1,5 yıldır devam ediyordu.