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Dünya
Deutsche Welle

Batan gemi Costa Concordia'nın kaptanına 16 yıl hapis

2012 yılında Toskana açıklarında batan Costa Concordia yolcu gemisinin kaptanı 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

11 Şubat 2015 23:31


2012 yılının ocak ayında İtalya'nın Toskana bölgesindeki Giglio Adası yakınlarında karaya oturan Costa Concordia gemisinin kaptanı Francesco Schettino'nun 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Karar Grosetto kentindeki mahkeme tarafından açıklandı. Kazada 32 yolcu hayatını kaybetmişti.

Kaptan Schettino, kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılanıyordu. Savcılık 26 yıl hapis cezası isterken, savunma makamı müvekkillerinin beraatini talep etmişti. Schettion, gemideki 4 bin 200 yolcunun kurtarılması işlemi tamamlanmadan gemiyi terk etmişti. Kazayla ilgili olarak hakim karşısına çıkan tek kişi olan Schettin'nun davası 1,5 yıldır devam ediyordu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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