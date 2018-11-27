Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da temizlik kampanyası başlatıldı. Etkinlikte üniversite öğrencileri, onlarca poşet çöp toplandı.

Nevşehir Müze Müdürlüğü, Kapadokya Üniversitesi ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) tarafından Kapadokya\'nın temizliği için kampanya başlatıldı. Göreme Açık Hava Müzesi ve çevresinde sürdürülen temizlik çalışmalarına Müze Müdürü Murat Gülyaz, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve üniversite öğrencileri katıldı. Kampanya kapsamında onlarca poşet çöp toplandı. Çöpler arasındaki döner koltuklar, yer ve mekan levhaları dikkat çekti.

​KAPTİD Başkanı Dinler, Kapadokya’yı gelecek nesillere daha temiz aktarabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Dinler, \"İlk olarak Göreme Açık Hava Müzesi’nde başlamak istedik. Çünkü burası Kapadokya’nın kalbi. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yer ve en önemli ören yerimiz. Hem farkındalık oluşturmak, hem bize emanet edilen kültürel mirasını gelecek nesillere daha temiz aktarabilmek için çalışma başlattık. Kampanyaya Göreme Açık Hava Müzesi’nde başladık, ikinci aşamada Paşabağı’nı, daha sonra da belirleyeceğimiz yerleri temizleyeceğiz\" dedi.

Çevre kirliliğinin sadece bölgenin değil, tüm dünyanın genel bir sorunu olduğunu bildiren Dinler, \"Atıkları çevreye, denize atıyoruz. Sanki kaybolacakmış gibi hareket ediyoruz. Çevre bunları kabul etmiyor. Bazı atıklar on binlerce yıl doğada kalıyor. İnsanlar daha bilinçli olmalı ve çevreyi temiz tutmak için çöplerini çöp kutularına atmalı\" diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Coşkun ise \"Ülkemizdeki tarihi eserlere, kültür varlıklarına, ecdat yadigarlarına özellikle yerli halkımız tarafından iyi bakılmaması biz kültür bekçilerinin içerisinde adeta bir kanayan yara. Tüm bu kirliliğin, bilinçsizliğin önüne geçmek ve bu farkındalığı tüm Türkiye’de uyandırabilmek için buradayız\" dedi.

Ecem Balkı isimli öğrenci de \"İnsanlar yaşadığı çevreyi maalesef temiz tutmuyor. Biz de farkındalık olsun diye böyle bir proje geliştirdik. Daha temiz bir çevre için insanlarımız duyarlı olursa, inanıyorum ki gelecekteki çocuklara daha güzel bir çevre bırakabiliriz\" diye konuştu.



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