Kapadokya'da dev mücadele başlıyor

Organizasyonun basın toplantısı gerçekleştirildi

Olgucan KALKAN / NEVŞEHİR (DHA) - Salomon Kapadokya Ultra-Trail, yarın Ürgüp Şehir Merkezi\'nde 5\'inci kez start alacak. Dünyanın yerli ve yabancı en önemli patika koşucularının yer alacağı organizasyon; uzun parkur (119 km), orta parkur (63 km) ve kısa parkur (38 km) olmak üzere 3 farklı yarışmadan oluşacak. Organizasyonda 75 ülkeden 2 binden fazla sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısını yaklaşık yüzde 25 artıran organizasyon, Ultra-Trail World Tour\'da Pro-Level kategorisine yükseldiği için sporculara geçtiğimiz yıla göre daha fazla puan verecek. Salomon\'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Kapadokya Ultra-Trail\'de katılımcıların yüzde 30\'luk bölümünü kadın koşucular oluştururken organizasyondaki yabancı sporcu oranı ise yüzde 45 olacak. Üç parkurun başlangıç noktası olan Ürgüp Şehir Merkezi, aynı zamanda parkurların bitiş noktası da olacak. Organizasyonda son olarak pazar günü saat 10.00\'da çocuk koşusunun startı verilecek. Daha sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

Organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısında, Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu organizatörü Argeus Travel and Events\'in yöneticisi Aydın Ayhan Güney, şöyle konuştu: \"Parkurlar geçen seneki parkurlara çok benziyor. Ancak doğa olayları nedeniyle bazı küçük değişiklikler söz konusu. Klasikleşmiş parkurları korumaya özen gösterdik. Bu yıl sporcularımızın yüzde 45\'i yabancı, kadın sporcu oranı ise yüzde 30\'a yaklaştı. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Katılımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Kapadokya\'ya bu organizasyon için 3 bin 500 kişi geldi.\"

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