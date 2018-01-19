Kapadokya kar altında

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya’da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Peribacaları ayrı güzelliğe büründü.

Yerli ve yabancı turist ve ziyaretçiler, \'Peribacaları gelinliklerini giymiş\' diyerek fotoğraf makineleriyle Peribacalarını görüntüledi. Özellikle, Çin, Malezya, Güney Kore, Japonya\'dan gelen turistler, kar yağışını ilgiyle izledi.

Nevşehir, kent merkezinde ise çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Avanos ilçesi ile Bozca köyü yakınlarında ise saat 09.30 sıralarında 2 TIR’ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada bugün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ve hamilelerin idari izinli sayılacakları duyuruldu.



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