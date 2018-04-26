T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: Garanti Bankası Global Medium Term Note Programı

İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Garanti Bankası Global Medium Term Note Programı yıllık güncellemesinin tamamlandığını duyurdu

26 Nisan 2018 16:55

İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Garanti Bankası Global Medium Term Note Programı yıllık güncellemesinin tamamlandığını duyurdu.
Garanti Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“2 Kasım 2017 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu\'nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü\'ne verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 2 Şubat 2018 tarihinde alınmış ve Global Medium Term Note Programının senelik güncellemesi 25 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Programımız 6.0 milyar ABD Doları tutarında yenilenmiştir.” 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHAGaranti Bankası Global Medium Term Note ProgramıGaranti BankasıKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPBankamız Yönetim KuruluGenel MüdürlüğüSermaye PiyasasıGlobal Medium Term Note ProgramınınNisanProgramımızABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24