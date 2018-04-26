KAP: Garanti Bankası Global Medium Term Note Programı

İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Garanti Bankası Global Medium Term Note Programı yıllık güncellemesinin tamamlandığını duyurdu.

Garanti Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2 Kasım 2017 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu\'nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü\'ne verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 2 Şubat 2018 tarihinde alınmış ve Global Medium Term Note Programının senelik güncellemesi 25 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Programımız 6.0 milyar ABD Doları tutarında yenilenmiştir.”