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Ekonomi

KAP: Bimeks hibrid perakende modeline odaklanacak

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Teknoloji ürünleri perakendeşirketi Bimeks, "mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende modeli" üzerine odaklanacağını açıkladı

21 Şubat 2018 20:00

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Teknoloji ürünleri perakendeşirketi Bimeks, \"mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende modeli\" üzerine odaklanacağını açıkladı.
Bimeks\'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan yazılı özel durum açıklamasında, şirketin bir süredir içinde bulunduğu olumsuz mali durumu aşmak ve normal ticari kapasitesine dönmek için, \"e-ticaret kapasitesine odaklanan, mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende modeli\" üzerine odaklanacağı duyuruldu.
Şirketin kapa yaptığı açıklamada, alacaklılarla yapılan çözüm toplantısında sunulan plan ile ilgili olarak 5 Şubat\'ta KAP\'a bir açıklama yapıldığı anımsatılarak şöyle denildi:
\"Ticari alacaklılar, bankalar ve tahvil yatırımcıları, Şirketimizin sunduğu bu plan ile  ilgili cevaplarını yazılı olarak şirketimize bildirmeye devam etmektedirler.
\"Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır.
\"Halihazırda şirket envanterinde, 21\'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz.
\"Alacaklılarımıza sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planı, Şirketin  e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, \'mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli\' üzerinde oluşturulacaktır.
\"Alacaklılarımız kendilerine sunulan çözüm planıyla ilgili cevaplarını Şirkete yazılı olarak ilettikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında KAP üzerinden bilahare açıklama yapılacaktır.
\"Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde, çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz.\"
\"Şirketimiz, alacaklılarını, yatırımcılarını ve kamuoyunu süreç ile ilgili bilgilendirmeye devam edecektir.\"

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