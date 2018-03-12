KAP: Altınyağ borçlarını ödeyeceğini duyurdu (2)

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İstanbul, 12 Mart (DHA) - Altınyağ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin Sodrugestvo Group S.A. firmasından alınacak peşinatın banka borçları için ödenmesine yönelik bankalarla görüşüldüğünü duyuruldu.

Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik KAP’a yapılan duyuru sonrasında, Sodrugestvo’ya yapılan satışların varlık satışı olduğunu ve Altınyağ markasının yaşamaya devam edeceğinin altını çizerek, “Altınyağ’ın mal varlıklarının 30.5 milyon dolar artı KDV bedelle Sodrugestvo Group SA’ya satışı için geçtiğimiz hafta kesin mutabakata vardık. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı bir kısmı ile banka borçlarımızı kapatacağız, bir kısımı ile de iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Altınyağ markası ile ham yağ ticaretinin yanı sıra, özellikle satışını yaptığımız fabrikamızın rafine tesislerinde fason yağ üretimi yaptırmayı, dökme ve Altınyağ markalı yemeklik yağlarımızı iç ve dış piyasaya satmayı amaçlıyoruz.”

Altınyağ tarafından KAP’a daha önce yapılan açıklamada da şöyle denildi:

\"Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A ile şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.\'ye ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamının satışı çerçevesinde yapılan kesin mutabakat sonucu doğrultusunda peşinat olarak alınacak olan 11.000.000 $ + KDV nin, Sat-Geri Kirala ve Proje finansmanı dahil Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş ve Albaraka Türk A.Ş. nezdinde bulunan tüm banka borçlarının kapatılması için görüşmelere başlanmıştır. Bu işlem sonrası şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.\'ye ait tüm kredi borçlarımız kapatılarak sıfırlanacaktır.\"