Kante'ye PSG kancası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in, Premier Lig’de Chelsea forması giyen N’Golo Kante’yi transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre yaz transfer döneminde kadrosunu Neymar ve Kylian Mbappe’yle güçlendiren Fransız ekibi, orta sahadaki ‘direnç’ sorununu da Kante’yle çözmek istiyor.

İki sene üst üste şampiyon

Neymar için 222 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen ve Kylian Mbappe’yi de 180 milyon Euro satın alma bedeliyle kiralayan PSG’nin, Kante için Ada ekibinin kapısını 110 milyon Euro’luk bir teklifle çalması bekleniyor.

2015-16 sezonunda Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Kante, 36 milyon Euro bedelle transfer olduğu Chelsea’de de ilk sezonunda şampiyonluğu tattı.