T24 LogoT24 Logo
Spor

Kante'ye PSG kancası

Fransız ekip, orta sahanın direncini Fransız oyuncuyla artırmak istiyor

11 Ekim 2017 11:12

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in, Premier Lig’de Chelsea forması giyen N’Golo Kante’yi transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre yaz transfer döneminde kadrosunu Neymar ve Kylian Mbappe’yle güçlendiren Fransız ekibi, orta sahadaki ‘direnç’ sorununu da Kante’yle çözmek istiyor.

İki sene üst üste şampiyon

Neymar için 222 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen ve Kylian Mbappe’yi de 180 milyon Euro satın alma bedeliyle kiralayan PSG’nin, Kante için Ada ekibinin kapısını 110 milyon Euro’luk bir teklifle çalması bekleniyor.

2015-16 sezonunda Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Kante, 36 milyon Euro bedelle transfer olduğu Chelsea’de de ilk sezonunda şampiyonluğu tattı.

ETİKETLER

Ngolo KantePSGChelseaTransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24