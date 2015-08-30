Kanserle mücadele eden Levent Kırca: Ölümden korkmuyorum

Karaciğer kanserine yakalanan tiyatrocu Levent Kırca, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Kemoterapi tedavisi gören ünlü oyuncu, “Tedavim başarıyla sürüyor. Ölümden korkmadığımı, ölüme karşı dik durduğumu belirtmek isterim. Ölüm de gelirse, saygıyla karşılarım kendisini” dedi.

Karaciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavi gören Levent Kırca, yaşadıklarını anlattı. Hastalığıyla ilgili ilk kez konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:

“Üç aydır karaciğer kanseriyim. Hiç içki ve sigara kullanmadığım için karaciğerim tertemiz. Karaciğerimin ameliyat edilemez bir bölümünde lezyonlar var. Hastalığım başlangıç seviyesinde. Devlet hastanelerinde tedavi oluyorum. Yeni bir kemoterapiye başlandı. Vücudum son derece olumlu yanıt veriyor. Ölümden korkmadığımı, ölüme karşı dik durduğumu belirtmek isterim. Ölüm de gelirse, saygıyla karşılarım kendisini. Şu anda kanserimle dost olmaya çalışıyorum.”

'Sahnede fark edildi'

Kırca hastalığını ilk olarak uzun süredir birlikte olduğu Aslı Çetiner tarafından fark edildiğini de belirtti. “5 senedir birlikte olduğum bir hanımefendi var. Bu da benim son eşim Aslı Hanım’dır. Bu hastalığın keşfinde Aslı Hanım’ın katkısı büyük olmuştur. Bir gün tiyatroda oyunumu izlerken Aslı Hanım nefes almamı beğenmedi. Kalktık beraber doktora gittik. Doktor, ayrıntılı tahlilleri istedi. Kanser teşhisi konuldu. Ondan sonra tedavi başladı. Devlet hastanelerine teşekkür borçluyum. Sadece kemoterapiden dolayı sesim kısık. Kendimi gayet iyi hissediyorum ama ölüme karşı değilim. Korkmuyorum ama ölmeyeceğim de demiyorum. ”

'Oya’yı görmedim'

Levent Kırca, yaşadığı zor günlerde yanına ilk koşanın eski eşi Oya Başar olmadığını söyledi ve ekledi:

“Aslı Hanım, bu olayın başından beri yanımda olan tek kişidir. Onun maddi manevi katkılarıyla yaşamımı sürdürmekteyim. Henüz Oya Hanım’ı görmedim, kendisiyle karşılaşmadım. Hastalığımdan 10 gün önce haberi oldu. Oğlum Umut Kırca da yanımda. Arkadaşım, Bülent Demir yarın öbür gün bana birşey olacak ise tiyatromu devredeceğim kişi yanımdadır. Kimsenin bundan nemalanması hoşuma gitmez.”





'Stresten oldu'

Levent Kırca, kansere yaşadığı stres ve üzüntüden dolayı yakalandığını açıkladı:

“Doktorlarım hastalığımın nedeninin stres ve üzüntüden olduğunu söylüyor. Üzüntülerimin ne olduğu da malum. Önümüz her açıdan kesilmiş durumda. Gezi olaylarını desteklediğimiz için tiyatro sahneme yardım kesilmiş durumda.”