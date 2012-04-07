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Yaşam

'Kanseri yenip döneceğim'

Oyuncusu Vahide Gördüm, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Kanserden Korkma" paneline katıldı

07 Nisan 2012 21:31

Meme kanseri tedavisi gören tiyatro oyuncusu Vahide Gördüm, "Hastalıktan korkmamak gerekiyor. Ne olduğunu belirleyip üzerine gitmek gerekiyor" dedi.

Tiyatro oyuncusu Vahide Gördüm, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Kanserden Korkma” paneline katıldı. Panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gördüm, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tedavi sürecinde olağanüstü şeyler yaşadığını ifade eden Gördüm, “Bu süreçte halkın bana olan sonsuz desteği, duası, şefkati ve sevgisi nedeniyle herkese çok teşekkür ediyorum. 
 
6 ay boyunca beni kimse yalnız bırakmadı. Mektup ve hediyeleriyle hep yanımda oldular” dedi. Gördüm, samimi ve çok güzel bir halktan, başka bir şey beklemenin mümkün olmadığını dile getirerek, “Yani mutlaka sahip çıkacaklardı bana, hastalığa, başkalarının hastalığına. Çok mutluyum. Hastalıktan korkmamak gerekiyor. Ne olduğunu belirleyip üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü korku daha da büyük şeylere sebep veriyor” diye konuştu. 
 
Bir gazetecinin “diziye tekrar dönecek misiniz?” sorusuna, ünlü oyuncu, “İnşallah. Radyoterapim sürdüğü sürece zaten setlere gidememem. Ama bittikten sonra, herhalde mayıs sonu haziran başı son bir iki bölüme gireceğim” yanıtını verdi. Kendisi gibi hasta olanlara “korkmayın” diye seslenen Gördüm, sağlık durumunun sorulması üzerine ise şunları kaydetti: 
 
“Kemoterapim yaklaşık 4-5 hafta önce bitti. Sonra radyoterapiye başladım. Şu anda bu devam ediyor, ama sağlığım gayet iyi. Zaten hiçbir zaman düşmedim. Ağır kemoterapi alırken biraz sıkıntı çektim. Ama onu da atlattım. Hiç moralimi düşürmedim. Bunu kabullenip, 'Nasıl halledebilirim?' onu düşündüm sadece.” 
 
Gördüm, erken teşhisin tedavisine nasıl yansıdığının sorulması üzerine de “Ben erken teşhis değildim. Ancak çok geç de değildim. Biraz kendime dikkat etmemişim. Bu benim hatamdı. Zaten bu hatadan dolayı belki bu kadar çok çektim. Daha öncesinde olsaydı, daha kolay atlatabilirdim. Ama geçti gitti. Artık önemli olan önümüzdeki yeni günler, yıllar” görüşünü dile getirdi. 

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Vahide Gördümkanser

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