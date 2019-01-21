Kanlı ay tutulması başladı

Tutulma Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken Türkiye'den kısıtlı olarak gözükecek. Ay, tutulma anında dünyaya yakın konumda olduğu için daha büyük gözükecek. Tam tutulma 5 saat 12 dakika sürecek.



Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

Gelecek tutulmalar

Habertürk'ün haberine göre bir sonraki tutulma 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak, tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek.

Tutulma saatleri:

-Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak

-Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak

-05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

-06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

-07.41 Tam Tutulma başlangıcı

-08.12 Azami Tutulma

-08.43 Tam Tutulma sonu

-09.51 Parçalı Tutulma sonu

-10.48 Kısmi Tutulma sonu