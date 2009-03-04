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Dünya

Kandilde doğuran kazanacak

Çeçenistan'da, Hz. Muhammed'in doğduğu gün erkek bebek dünyaya getiren annelere 1000 Euro verilecek

04 Mart 2009 02:00

Çeçenistan'da, Hz. Muhammed'in doğduğu gün erkek bebek dünyaya getiren annelere 50 bin ruble (bin euro) verilmesi planlanıyor.

Çeçenistan'daki Rus yanlısı yönetim, Hz. Muhammed'in doğduğu gün erkek bebek dünyaya getiren annelere 50 bin ruble (bin euro) verilmesinin planladığını açıkladı.

Vatan'ın haberine göre, Çeçenistan yönetimi sözcüsü, "Yönetim, Müslümanların mart ayında Mevlit Kandilini kutlayacakları 8'ini 9'una bağlayan gece erkek çocuk doğuran annelere 50 bin ruble vermeyi planlıyor" dedi.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov da, bu kutsal gecede erkek bebek sahibi olan ailelerden, çocuklarına "Muhammed" adını vermelerini isteyeceğini açıkladı.

Mevlit Kandili dolayısıyla başkent Grozni'de akşam havai fişek gösterisi yapılması ve yetkililerin yoksullara un, şeker ve 5 bin ruble yardımda bulunmayı planladığı da belirtiliyor.

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