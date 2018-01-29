Kandel'de mülteci protestosu

15 yaşındaki Mia adlı genç kızın, mülteci erkek arkadaşı tarafından geçtiğimiz ay öldürüldüğü Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Kandel kenti hafta sonunda iki farklı grubun gösterisine sahne oldu.

Mülteci karşıtları ve mültecilere karşı hoşgörü isteyen yaklaşık bin kişi Kandel'de gösteri yaptı.

Kent meydanının bir yanında 'sınırları açmanın Almanya'yı savunmasız bıraktığı' yazılı pankartlar açanlar, diğer yanında ise 'insanlıktan yana' olduklarını dile getirenler vardı.

Kandelli kadınlar Mia'nın öldürüldüğü dükkânın önünde toplanarak kent meydanına yürüyüş gerçekleştirdi.

9 bin nüfuslu kentte Irkçılıkla Mücadele Komitesi tarafından karşı gösteri de düzenlendi. 150 dolayındaki gösterici düdük çalarak mülteci politikasını eleştiren grubu susturmaya çalıştı. Göstericiler arasında olay çıkmadı.

Mia, 27 Aralık'ta aynı yaştaki Afgan kökenli eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mia daha önce, kendisini tehdit ettiği için mülteci genci polise şikâyet etmişti.

Almanya'da koalisyon hükümetini kurmak için görüşmeleri sürdüren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partiler, ülkeye gelecek mülteci sayısını yıllık 220 bin ile sınırlandırma konusunda koalisyon için varılan ön anlaşmada uzlaşma sağlamıştı.

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DW, dpa/AG, ÖA