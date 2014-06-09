Kanada’da büyük sürpriz



Kanada’nın Montreal kentindeki Gilles-Villeneuve pistinde yapılan sezonun 7’nci yarışında özellikle son bölümler büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olurken finiş çizgisini ilk olarak geçen isim bu kez Mercedes pilotları değil yarışa altıncı sırada başlayan Red Bull’un Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Sezonun ilk altı yarışında birinciliği kimseye kaptırmayan Mercedes araçları bu defa ilk sırada finiş göremedi. Kanada’daki yarışta teknik sorunlar yaşayan Mercedes pilotlarından Nico Rosberg sondan bir önceki turda Daniel Ricciardo’ya geçilerek ikincilikle yetinirken Alman pilotun takım arkadaşı Lewis Hamilton 48'inci turda yaşadığı fren problemi yüzünden yarış dışı kaldı. Bu fırsatı kaçırmayan son şampiyon ve Ricciardo’nun takım arkadaşı Sebastian Vettel üçüncü olarak bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.

Nico Rosberg, 140 puanla pilotlar klasmanında ilk sıradaki yerini korudu ve 118 punda kalan ikinci sıradaki takım arkadaşı Hamilton ile arasındaki puan farkını biraz daha açtı. Puanını 79 yapan Ricciardo üçüncü sıraya yükseldi. 69 puanlı Ferrari pilotu Ferando Alonso 4’üncü, 60 puanlı Red Bull pilotu Sebastian Vettel beşinci sırada yer aldı. Bir başka Alman pilot Nico Hülkenberg Force India ile 13’üncü olarak Kanada’dan puansız ayrıldı.

Mercedes pilotları, sezonun ilk altı yarışında olduğu gibi Kanada’daki yarışı da ilk yarısına kadar açık bir şekilde üstün götürdü. Ancak beklenmedik teknik arızalar ikili için yarışı sıkıntıya soktu. Bu yıl ilk kez ‘Gümüş Ok’ araçları podyumun ilk sırasına çıkamadı.

Yarışın başlarında iki Marussia pilotunun araçları birbirine temas edince ikisi de yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı piste girdi.

Rosberg teknik arızaya rağmen podyum gördü

Yarışın özellikle son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Rosberg, teknik sorunlara rağmen son bölüme kadar liderliğini korudu. Alman pilotun aracı gittikçe güç kaybedince son turlara doğru beş pilot için birincilik şansı doğdu. Bu fırsatı en iyi kullanan isim Avustralyalı Ricciardo oldu ve bitime kısa süre kala Rosberg’i geçerek hem kariyerindeki ilk yarış birinciliğini elde etti hem de Red Bull’a bu sezon ilk birinciliğini kazandırdı.

Bu arada son tura girilirken Williams pilotu Felipe Massa ve Force India’dan Sergio Perez çarpışınca güvenlik aracı bir kez daha piste girdi. Bu teması iyi değerlendiren Vettel, üçüncü oldu.

Sezonun sekizinci yarışı olan Avusturya Grand Prix’i 22 Haziran’da yapılacak.