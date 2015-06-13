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Dünya
Deutsche Welle

Kanada: Bedevi'yi kabul edebiliriz

Kanada, Suudi Arabistan’da 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan Raif Bedevi’yi kabul edebileceğini açıkladı.

13 Haziran 2015 14:00


Quebec bölgesel yönetimi, Raid Bedevi'yi kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu. “Kanada Bedevi'nin arkasındadır” diyen Quebec Göç Bakanı Kathleen Weil, Suudi blog yazarının göç için Kanada resmi makamlarına başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Quebec Göç Bakanı Kathleen Weil hükümetinin “dünya çapında bir seferberlik” sonucunda Bedevi'nin serbest bırakılmasına sebep olmak ve blog yazarını Quebec'te ailesiyle bir araya getirmek istediğini söyledi.

Kathleen Weil, “bir insanın yurtdışında zor durumda bulunması gibi” olağanüstü durumlarda bir tercih sertifikası verebildiklerini belirtti. Önümüzdeki hafta belgenin Bedevi'nin Kanada'da ikamet eden eşi Ensaf Haydar'a verilmesi planlanıyor.

Bedevi'nin eşi ve çocukları 2013'te ülkeyi terk ederek Kanada'ya yerleşmişti.

Kanada'nın girişiminin Suudi Arabistan üzerindeki diplomatik baskıyı artırması ümit ediliyor.

Suudi Arabistan'da yüksek mahkeme geçen hafta, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Bedevi'nin 10 yıllık hapis cezası ve bin kırbaç cezası onamıştı.

31 yaşındaki blog yazarına ocak ayı başında 50 kırbaç vurulmuştu. Yaralarının iyileşmemesi üzerine cezanın devamı infaz edilmemişti. İnsan hakları örgütleri cezanın devamının önümüzdeki günlerde infaz edilebileceğini belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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