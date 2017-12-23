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Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı

23 Aralık 2017 00:29

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Malkara’dan, Tekirdağ yönüne giden Durdu Mehmet Gök (43) yönetimindeki 20 AEJ 37 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada hafif yaralanan Gök, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Durdu Mehmet Gök\'e olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta müdahale edilirken, araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılarak, otoparka götürüldü.

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