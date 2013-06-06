Kamil Koç satılıyor

CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin de hissedarları arasında yer aldığı firmanın Actera Holding'e 65 milyon lira karşılığında satışı, Rekabet Kurulu onaylarsa resmiyet kazanacak. Satış süreci, firmanın genel müdürünün çalışanlarla paylaştığı bilginin bazı internet sitelerinde yayımlanmasıyla ortaya çıktı. Firma, "Tamamlanmış değil, süreç devam ediyor." açıklamasında bulundu. Kamil Koç Otobüsleri AŞ Genel Müdürü Kemal Erdoğan, satış süreciyle ile ilgili firma çalışanlarını bir mektupla bilgilendirdi. Firma konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, uzun görüşmeler sonucunda Kamil Koç'un Türkiye'de büyük yatırımları olan Actera Group tarafından satın alınma aşamasında olduğu öğrenildi. Satışın tamamlanması için Rekabet Kurulu'nun onayı bekleniyor. Kamil Koç, 1926'dan beri şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet veriyordu.

Cihan Haber Ajansı (Cihan) muhabirinin sorularını cevaplandıran Kamil Koç yetkilileri, "Tamamlanmış bir konu yok. Süreç devam ediyor. Satış görüşmeleri sigorta şirketi ve şehir içi taşımacılıkla beraber şirketi grup olarak kapsıyor. Bir açıklama yapacak durum yok. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor." açıklamasında bulundu.

En büyük 500 firma listesinde

Kamil Koç'un internet sitesinde, şirketin 4 bini aşkın çalışan ve 570 araçlık modern araç filosuyla 30 il, 111 ilçe ve 445 satış noktasında hizmetlerini sürdürdüğü bilgisi yer alıyor. Bilgi notunda yer alan ifadeler şöyle: "Günde ortalama 700 ana kalkış yapılmakta ve yine günde ortalama 35 bin yolcuya hizmet veriyor, Yılda yaklaşık 250 bin sefer yapan firma, 12,5 milyonun üzerinde yolcu taşıyor. Kurulduğu yıldan bu yana aile fertleri tarafından yönetilen Kamil Koç Otobüsleri AŞ'nin de yönetim kurulu sektörün aksine kadın ağırlıklı bir yapıdadır. Yönetim kurulu, 1992'den bu yana Kamil Koç'un 3'üncü kuşak torunları ve ağırlığı kadın olan aile üyelerinden oluşmaktadır. Kamil Koç ailesi 2002 yılında aldığı şirketi kurumlaştırma kararıyla yönetim kadrolarını profesyonellere bırakarak yalnızca yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kamil Koç Otobüsleri AŞ, bugün Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor. 2011 toplam cirosu 329 milyon 875 bin 872 TL olan Kamil Koç, karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe listeye giren tek firma olma özelliğini taşımaktadır." Öte yandan Kamil Koç'u almak için görüşmelerini sürdüren Actera Holding, 1.6 milyar doları aşan sermayesi ile Türkiye'de de çeşitli yatırımları bulunuyor. Grup bünyesinde Mey İçki ile Spectrum Radyo Grubu (Süper FM, Metro FM, Joy FM, Joy Turk, Radyo Mydonose ve Mydonose Türk Pop) bulunuyor. Grup, Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak 1958 yılında kurulan Çelebi firması da grubun yatırımları arasında yer alıyor.