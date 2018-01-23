Kamer Genç mezarı başında anıldı

Pankreas kanseri sonucu hayatını kaybeden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün ikinci yıldönümünde Tunceli’de mezarı başında anıldı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki Ramazan köyünde gerçekleştirilen anmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Muğla Milletvekili Nurettin Demir de katıldı.

Aile mezarlığında düzenlenen anma programı, saygı duruşuyla başladı. Kuran okunmasıyla devam edilen program, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek'in Kamer Genç'in biyografisi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajı okuması ile devam etti.

"Bir tek Tunceli'nin değil bütün Türkiye'nin milletvekiliydi"

Etkinlikte konuşan Kamer Genç'in eşi Sevim Genç eşinin ülkesini ve vatanını çok sevdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biliyordu ki Türkiye'yi Ortadoğu'da kalkınan bir ülke olarak kimse istemiyor. Çünkü Türkiye genç nüfuslu, gittikçe kalkınan, gittikçe kültür seviyesi yükselen bir ülkeydi. Türkiye'nin kalkınmasını kimse istemiyordu ve bölmek istiyorlardı. Onun için asla Türkiye'nin bölünmesinden, Türkiye'nin iki ayrı devlete bölünmesinden yana değildi. Bütün insanlarını kucaklıyor, bütün insanlarını Türk'ü Kürt'ü demeden, hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlarını seven, ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olan daima ileriyi gören ve Türkiye'nin ilerlemesini isteyen, bütün insanlarını çok seven bir tek Tunceli'nin değil bütün Türkiye'nin milletvekiliydi."

Ağbaba: Türkiye'ye yerliliğin ve milliliğin ne olduğunu gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, yaptığı konuşmada 2016 yılında yaşamını yitiren Genç'i minnet ve özlemle andığını söyledi. Genç'in tüm yaşantısı boyunca yerli ve milli olduğunu, bu doğrultuda siyaset yaptığını belirten Ağbaba, "Millilik, anket sonuçlarına bakarak olmuyor. O öldüğü gün bir vasiyette bulundu sevgili eşine. 'Beni doğduğum köyün topraklarına defnedin, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyüne defnedin, defnederken de üzerime Türk bayrağını serin' dedi. Öyle geldi, bütün Türkiye'ye yerliliğin ve milliliğin ne olduğunu gösterdi sevgili Kamer Genç" dedi.

Mezar başındaki anmanın ardından Nazımiye ilçesindeki Kureyş Baba Cemevi’nde Kamer Genç’in anısına hayır yemeği verildi. CHP Muğla Milletvekili Demir de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Bugün siyasetteki ustamız, bir muhalefet üstadı, Cumhuriyet sevdalısı Kamer Genç'in ölümünün 2. yıldönümü. Onu cenaze töreninde ve geçen yıl olduğu gibi, bugün de Tunceli Nazimiye Ramazan Köyü'ndeki mezarının başında andık. Kamer Ağabeyimizi çok özlüyoruz, unutmayacağız. Özlem ve sevgiyle..."