Kalinic transferine 'Vida engel oldu' iddiası!

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kadrosuna katmak istediği Nikola Kalinic'in, milli takımdan arkadaşı Domagoj Vida ile ekonomik durumlara ilişkin yaptığı görüşme sonrası Beşiktaş'a sunduğu taleplerini değiştirdiği ve bu nedenle transferin yattığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Nikola Kalinic konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. TUTTOmercadoWEB'in Dnevno gazetesine dayandırdığı habere göre Kalinic, Beşiktaş'taki ekonomik duruma ilişkin vatandaşı Domagoj Vida'dan bir uyarı aldı. İkili arasında geçen konuşma sonrası ise Kalinic'in şartlarını değiştirdiği ve transferin bu nedenle yattığı belirtildi.

Golcü oyuncu ile ise 2.5 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir anlaşma sağlanmıştı. Fakat Kalinic, Vida ile yaptığı görüşme sonrasında ödeme garantili 3 milyon Euro'luk bir maaş talebinde bulundu ve bu noktada transfer suya düştü.

Nikola Kalinic ve Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşlar. İkili, Hırvatistan'ın Avrupa futbolundaki yeniden yükselişinde önemli rol oynayan milli takım kadrolarında birlikte forma giymişlerdi.