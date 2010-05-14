Kalimera* Sultan Erdoğan

T24 - Yunan basınının saygın kalemleri Erdoğan’ın bugün başlayan Atina gezisini sıcak yorumlarla karşıladı. İki ülkenin işbirliğinin önemini vurguladı.





Günaydın



Yunanistan basınının saygın kalemleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’ya gelişini sıcak yorumlarla karşılarken, Türk Başbakanı’na hitaben yazdıkları makalelerde ülkedeki az sayıda “çatlak sese” kulak kabartmamaları gerektiği mesajını iletti. Gazetelerse dünkü haberlerine “Erdoğan vaatlerle geliyor”, “Sultanı bekliyoruz” şeklinde heyecanlı başlıklar göze çarptı. Saygın yazar Rihardos Someritis, To Vima gazetesindeki “Kalimera (günaydın) Sayın Erdoğan” başlıklı yazısında iki ülkenin “ortak çıkarları” üzerinde durdu. Yunan yazar “Erdoğan Atina’ya geliyor. Beraberindekilerin sayısı da çok. Hoş gelsinler. Bizimkilerle görüşmeleri inşallah, bin kere inşallah iyi gider. Bizim tarafta karşılıklı şüphe ve bazen düşmanlığın gereksiz yere sürmesinden sorumlu bozuk sesleri ciddiye almasın” ifadesini kullandı.



Katimerini’nin yazarı Kostas İordanidis ise birinci sayfadaki yazısında: “Bazıları çok kötü ekonomik durumumuz nedeniyle, Yunanistan için hayati önemdeki konularda taviz verilmesi olasılığından endişeli... Erdoğan ülkesinin Yunanistan’daki ekonomik mevcudiyetini kuvvetlendirmek istiyor, bu doğrultuda öncelikli olarak bankacılık sektöründe ve başka konularda işbirliği için müzakere yapacak... Yunan hükümetinin egemenlik haklarını müzakere etmesi söz konusu değil. Bugün artık Türkiye’nin askeri gücüne ekonomik kuvvet de eklenmiş durumda ve Türk Başbakan bu parametreyi değerlendirmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.





Anlaşma olasılığı yüksek



Yunanistan Hükümet Sözcüsü George Petalotis, Yunanistan’ın, Türkiye ile silahlanmanın karşılıklı olarak azaltılmasına yönelik bir anlaşma olasılığı konusunda pozitif olduklarını söyledi. Petalotis “Silahlanmanın azaltılması yalnızca arzulanan bir anlaşma değil, küresel ekonomik krizde bir zorunluluktur” dedi.





Eleftero Tipiya ‘negatif’



Yunanistan’ın önemli gazetelerinden Elefteros Tipos, Türk savaş uçaklarının önceki gece boyunca Ege ve hatta Yunanistan semalarında uçtuğunu öne sürdü. Gazete, “Hükümet, gece boyunca süren Türk provakosyonlarını örtbas etti. Türk savaş uçakları Yunanistan’ı aşağılamak için Ege’de (Yunan semalarında) uçtu.... Türkiye’nin Erdoğan’ın ziyareti öncesinde güç gösterisi. Benzeri görülmemiş provokasyon yağmuru” ifadelerini kullandı.





9 bakan 100 işadamı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a 9 bakan ve çok sayıda işadamı ile giderek Atina’daki temaslarını yürütecek. Patrik Bartholomeos’un ise heyette yer almayacağı öğrenildi.





Gazetelerden manşetler



Elefteros Tipos: Erdoğan’ın çıkarması öncesi güç gösterisi



Pondiki: Sultanı beklerken...



TaNea: Atina’da Türk-Yunan bakanlar kurulu



ToVima: Erdoğan hediye vaadi ile geliyor





