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Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya'dan iklim adımı

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD'nin en büyük ekonomisine sahip eyaleti Kaliforniya, iklim değişikliğiyle mücadele için Almanya ile işbirliği yapacak

10 Haziran 2017 19:51

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almasının ardından, ülkenin en büyük ekonomiye sahip eyaleti küresel ısınmaya karşı mücadelede sorumluluk üstlenmek için harekete geçti.

Kaliforniya eyaleti, iklim değişikliğiyle mücadelede Almanya ile çalışma kararı aldı. İşbirliğinin adresi, küresel ısınma tehdidine karşı inisiyatif alan ülkeler ve yerel yönetimleri bir araya getiren "Under 2 Coalition" adlı grup olacak. Avrupa’nın en büyük ekonomisiyle ABD’nin en büyük eyaleti bu grubun çalışmalarına destek verecek.

Kararı değerlendiren Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, "Yerel ve bölgesel yönetimleri dahil etmeden iklim hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. ABD'nin Paris anlaşmasından ayrılması bunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Kaliforniya Valisi Edmund Brown da "ABD anlaşmadan çekilerek iklim mücadelesinden geri adım attı. Ama bu geçici. Alınan bu karar kalıcı olmayacaktır" dedi.

Trump ay başında yaptığı açıklamada sera gazı emisyonunda dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurmuştu.

Trump'ın çekildiği iklim anlaşması ne içeriyor?

190'dan fazla ülke tarafından 2015'te onaylanan Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefle küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması isteniyor.

Hukuki olarak bağlayıcılığı olmayan anlaşma çerçevesinde her ülkenin kendi iklim hedefleri bulunuyor. ABD'nin iklim hedefleri, 2025'e kadar ülkenin sera gazı salınımını yüzde 26 ila yüzde 28 düşürmesini öngörüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, ÖA/DÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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