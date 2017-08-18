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Spor

Kaleci Alper Tire 1922'de

İZMİR, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig ekiplerinden Tire 1922, Altay'la yollarını ayıran kaleci Alper Kağan Çakır'la anlaştı

18 Ağustos 2017 20:07

İZMİR, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig ekiplerinden Tire 1922, Altay\'la yollarını ayıran kaleci Alper Kağan Çakır\'la anlaştı. Genç file bekçisi, kırmızı beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Başkan Mutlu Sarayköylü, Alper\'in gelecek vaad eden bir kaleci olduğunu dile getirerek, 19 yaşındaki eldivene başarı diledi. Altay\'da profesyonel olan kaleci Alper, \"Umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Yeni kulübümde şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.

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