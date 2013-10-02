'Kalabalık okul' İstanbul'da can aldı

Küçükçekmece Kanarya İlköğretim Okulu’nda 20 Eylül’de paydos zili çaldığında pek çok öğrenci gibi 7’nci sınıf öğrencisi Ahmet Şahin de merdivenlere koştu. Ancak bu onun için son paydos zili oldu. Yüzlerce öğrencinin akın ettiği merdivenlerde birkaç öğrenci kalabalık yüzünden tartışmaya başladı. Darbelere maruz kalan 13 yaşındaki Ahmet bir anda yere yığıldı. Öğretmenleri ilk müdahaleyi yapıp ve Ahmet’i hastaneye götürdüler ancak çok geçti. Ahmet’in ölümü eğitimde aşılamayan ‘kalabalık okullar’ sorununu tekrar gündeme getirdi.

Olayın yaşandığı okulun mevcudu neredeyse bir belde nüfusu kadar: 3700... Dersliklerde 55 öğrenci bulunuyor. Kanarya Mahallesi Muhtarı Necat Karadeniz’le konuşuyoruz. Okulun çok kalabalık olduğunu vurgulalayan Karadeniz, şunları anlatıyor: “Okula MEB müfettişleri geldi. Ahmet’in nasıl düştüğünü araştırdılar ancak merdivenleri incelemediler bile. Bir can kaybettik. Çocuklar kalabalık yüzünden merdivende sıkışınca tartışmaya başlıyorlar. Teneffüslerde, giriş - çıkışlarda sürekli izdiham var. Öğrenciler bahçede oynayacak yer bile bulamıyorlar.”

Hem kendisinin hem de okul idarecisi Cem Bezgin’in iki yıldır il ve ilçe müdürlüklerine başvurduklarını anlatan Karadeniz, şöyle devam ediyor: “Bu okulu yıkın daha büyük okul yapın dedik. Geri dönüş olmadı. Okulun 3700 öğrencisi, 86 öğretmeni var. Her sınıfın ortalama mevcudu 55, derslik sayısı ise sadece 42. Arşiv odası bile derslik yapıldı. Mahallemiz çok kalabalık. Kanarya Mahallesi’ne Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu yaptırıldı, sonra KİPTAŞ evleri yapılınca bu okul Fevzi Çakmak Mahallesi’ne verildi. O okulda sınıf mevcutları ortalama 35 öğrenci, bu çok adaletsiz bir durum. Bizim gibi mahallelerin yaptırım gücü yok, bizim sorunlarımızı hasır altı ediyorlar.”

Çok tehlikeli bir durum

Eğitim-Sen 7 No’lu Şube Başkanı Emin Ekinci de kalabalık okul sorununa dikkat çekiyor: “Çok kalabalık bir okul, tabii o çocuklar merdivende arbede yaşar. Bir çocuğun ayağı takılıp düşse bile ezilebilir. Çocuklar arasında kavga çıkmasa dahi zaten yeterince tehlikeli bir durum var ortada. Öğretmenler koruma görevi üstlenmekten asıl vazifelerini yapamaz hale geldil. Bölgeye kesinlikle yeni bir okul yapılmalı, yoksa bu bu olaylar kaçınılmaz olur. Çocuklar 10 dakika içinde bu kadar kalabalık bir okulda tuvalete bile gidemiyorlar.”

Müdürlük: İnceliyoruz

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada hem il müdürlüğünün hem de kendi müdürlüklerinin Ahmet Şahin’in ölümü üzerine kapsamlı ve hızlandırılmış bir soruşturmaya başladıklarını ve en geç 1 ay içerisinde soruşturmanın biteceğini bildirdi.