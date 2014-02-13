Kaiserslautern zoru başardı



Almanya Federasyon Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Çeyrek finaldeki tek ikinci lig temsilcisi olan Kaiserslautern, güçlü rakibi Bayer Leverkusen’i uzatma dakikalarında bulduğu tek golle 1-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

Kaiserslautern Leverkusen’in sahasında oynanan maçta hücumda çok etkili olamasa da savunmada gösterdiği dirençle ev sahibi takımın forvetlerine gol izni vermedi. Ancak 90 dakikası 0-0 sona eren maçın uzatma bölümünde gole yaklaşan taraf konuk takım oldu. Tartışmalı bir penaltı kararında atışı kullanan Muhamadou Idrissou topu auta gönderdi. Ancak moralini bozmayan "Kırmızı Şeytanlar" aradığı gole 114’üncü dakikada ulaştı. Hızlı gelişen bir atakta Ruben Jenssen düzgün ve sert bir vuruşla Leverkusen kalecisi Bernd Leno’yu mağlup etmeyi başardı. Golün pasını veren Idrissou böylece bir anlamda kendini affettirmiş oldu.

1990 ve 1996’daki kupanın sahibi Kaiserslautern, bu sonuçla yarı finale yükselen taraf oldu. Maç sonrası Bayer Leverkusen kaptanı Simon Rolfes özeleştiri yaptı: “Bu çok acı. Kaiserslautern hakkıyla kazandı. Suçu kendimizde aramalıyız. Bu oyunla tur atlamayı hak etmedik.”

Hoffenheim-Wolfsburg maçının kahramanı Rodriguez

Wolfsburg’un Hoffenheim’a konuk olduğu çeyrek finalin diğer mücadelesinde "Kurtlar" rakibini 3-2 yenerek yarı finalist oldu. Maçın kahramanı iki penaltıyı gole çeviren ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Wolfsburglu Rodriguez oldu. İsviçre milli takımı formasını giyen Rodriguez maçtaki ilk penaltıyı 26’ncı dakikada gol yaparak takımını öne geçirdi. 39’uncu dakikada Roberto Firmino, Wolfsburg defansının hatasını affetmeyerek Hoffenheim’a beraberliği getirdi. Ancak ilk yarı sona ermeden bir penaltı daha kazanan "Kurtlar" yine Rodriguez’in vuruşuyla 2-1 öne geçti. Chelsea’nin ilgilendiği İspanyol-Şili asıllı oyuncu 70’inci dakikada bir serbest vuruş sırasında zaman geçirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görünce oyun dışı kaldı. Son 20 dakikada rakibinin bir kişi eksik kalmasını değerlendirmek isteyen Hoffenheim ataklarını sıklaştırdı. Önemli fırsatlar yakalasa da bunlardan sadece birini 90+1’de yine Roberto Firmino ile gole çevirebildi. 3-2’lik skor geçen yıl olduğu gibi Wolfsburg’a yarı finali getirdi.

Bayern, Hamburg’u dağıttı

Gecenin bir diğer mücadelesinde kupanın favorisi Bayern Münih, zor günler geçiren Hamburg’u adeta sahadan sildi. Bavyera ekibi, deplasmanda mücadele ettiği maçı baştan sona üstün götürerek rakibini 5-0 yendi. Böylece kupanın son sahibi, beklendiği gibi adını yarı finale yazdıran bir diğer ekip oldu. Bayern Münih’te Hırvat golcü Mario Mandzukic 22, 74 ve 76’ncı dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken diğer goller savunmacı Dante (26.) ve Arjen Robben’den geldi (54). Milli oyuncu Bastian Schweinsteiger, üç aylık bir sakatlık arasının ardından 65’inci dakikada kaptan Philipp Lahm’ın yerine oyuna dahil olarak bu maçla sahalara yeniden döndü.

Magath mı geliyor?

Ligde son altı maçını kaybeden Hamburg’un kupadan da elenmesi teknik direktörü Bert van Marwijk’i iyice tartışmalı hale getirdi. Şimdi Hollandalı teknik adamın Hamburg’daki görevine son verileceği daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni teknik direktörlük için en güçlü aday ise Felix Magath.

Önceki gün Eintracht Frankfurt’u 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finalin bir başka takımı olmuştu. 16 Nisan tarihinde oynanacak yarı final maçlarının eşleşmeleri de belli oldu. Bayern Münih Kaiserslautern’i ağırlarken, Wolfsburg Borussia Dortmund’a konuk olacak.