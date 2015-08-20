Kahire'de polise saldırı

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırı Kahire'nin Şubra semtinde,
devlet güvenlik polis biriminin merkezinin bulunduğu binaya düzenlendi. Kimliği
belirsiz bir kişi bomba yüklü aracı emniyet binasının önünde park ettikten sonra
motosikletle bölgeden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra araç infilak etti.
'Deprem gibiydi'
Bölgeden izlenimlerini aktaran Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, dört katlı binanın
patlamanın şiddetinden dolayı yer yer çöktüğünü, çevredeki binaların camlarının
kırıldığını söyledi. Bina önünde 1 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Görgü tanıkları
patlamayı anlatırken "Deprem gibiydi" sözlerini kullandılar.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü IŞİD Kahire'de geçen ay şehir
merkezinde yer alan İtalyan Konsolosluğu'na bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda
yoldan geçmekte olan bir kişi hayatını kaybetmişti.
Mısır'da IŞİD saldırıları
Mısır'da IŞİD saldırıları eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce
askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı. Saldırılarda şimdiye
kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da geçen ay düzenlediği
son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef almış, İsrail ve Gazze Şeridi
sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirmişti.
IŞİD'e biat ederek 'Sina Vilayeti' ismini alan Ensar Beyt'ül Makdis örgütü, yüzlerce
militanla Kahire yönetimine karşı mücadele veriyor. Mısır ordusu saldırılara sertlikle
karşılık verileceğini duyurmasına karşın coğrafi koşullar, aşiretlerin konumu ve
bölgedeki gelişmeler IŞİD'le mücadeleyi zorlaştırıyor.