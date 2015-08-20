Kahire'de polise saldırı



Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırı Kahire'nin Şubra semtinde,

devlet güvenlik polis biriminin merkezinin bulunduğu binaya düzenlendi. Kimliği

belirsiz bir kişi bomba yüklü aracı emniyet binasının önünde park ettikten sonra

motosikletle bölgeden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra araç infilak etti.

'Deprem gibiydi'



Bölgeden izlenimlerini aktaran Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, dört katlı binanın

patlamanın şiddetinden dolayı yer yer çöktüğünü, çevredeki binaların camlarının

kırıldığını söyledi. Bina önünde 1 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Görgü tanıkları

patlamayı anlatırken "Deprem gibiydi" sözlerini kullandılar.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü IŞİD Kahire'de geçen ay şehir

merkezinde yer alan İtalyan Konsolosluğu'na bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda

yoldan geçmekte olan bir kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır'da IŞİD saldırıları

Mısır'da IŞİD saldırıları eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce

askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı. Saldırılarda şimdiye

kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da geçen ay düzenlediği

son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef almış, İsrail ve Gazze Şeridi

sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirmişti.

IŞİD'e biat ederek 'Sina Vilayeti' ismini alan Ensar Beyt'ül Makdis örgütü, yüzlerce

militanla Kahire yönetimine karşı mücadele veriyor. Mısır ordusu saldırılara sertlikle

karşılık verileceğini duyurmasına karşın coğrafi koşullar, aşiretlerin konumu ve

bölgedeki gelişmeler IŞİD'le mücadeleyi zorlaştırıyor.



