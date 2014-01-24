Kahire'de kanlı cuma



Kahire'de ilk olarak sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bir intihar saldırısı düzenlendi. Saldırganın üzerindeki bombayı, bina önünde bir otomobilin içinde ateşlediği bildirildi. İlk bombanın patlamasından birkaç saat sonra art arda iki bombalı saldırı daha düzenlendi. Saldırıların Dokki semtindeki bir tramvay istasyonu yakınlarında ve diğerinin de Giza kentinde Piramitlere giden bir sokaktaki bir polis kontrol noktası yakınlarında patlatıldığı bildirildi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre intihar saldırısında, en az dört kişinin öldüğünü ve 70'in üzerinde kişinin de yaralandığını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra hemen karşısındaki İslam Sanatları Müzesi'nin de patlamadan büyük hasar gördüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Mısır devlet televizyonu, büyük patlamanın ardından bir kaç saat sonra düzenlenen iki bombalı saldırıda, Dokki semtinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 15 kişinin yaralandığı bildirdi. Giza’da ise ölü ve yaralı sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

Salrıdıların zamanlaması manidar

Saldırının, 2011′de yaşanan devrimin yıl dönümünü olan 25 Ocak tarihine yaklaşırken gerçekleşmesi dikkat çekti. Devrim sonrasında seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Müslüman Kardeşler adayı Muhammed Mursi’nin, Temmuz ayında askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasından bu yana, emniyet güçleri ve polislere karşı saldırılar düzenleniyor. Müslüman Kardeşler 25 Ocak'ta Mısır devriminin yıl dönümünde halka protesto çağrısı yapmıştı.