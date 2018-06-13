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KAĞITHANE'DE FABRİKA YANGINI (2)

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı

13 Haziran 2018 18:44

 


Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.
Kağıthane Cendere\'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor. Yangına Seyrantepe, Kağtıhane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yönlendirildi.


Görüntü Dökümü;:
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-Yükselen dumanlar

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