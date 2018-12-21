Kafenin ‘özel' garsonları

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı 23 Yaş Üstü Engelliler kursunda eğitim gören özel çocuklar, eğitimleri kapsamında özel bir kafede 2 saatlik süreç içerisinde çay ve pasta servisi yaparak müşterilere hizmet ediyor.

Son yıllarda özel çocukların topluma karışmalarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı 23 Yaş Üstü Engelliler kursunda eğitim gören özel çocuklar için geliştirilen projeler hayata geçiyor. Kendi başına iş yapabilmeleri, özgüvenlerini kazanabilmeleri amaçlayan proje kapsamında, Devlet Hastanesi mevkiinde faaliyet gösteren Sedef Kafe\'de çalışan özel çocuklar, 2 saat müşterilerin isteklerini yerine getiriyorlar. Müşterilerden olumlu tepkiler alan çocuklar, görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kaymakam Şükrü Görücü, dün çalıştıkları kafede özel çocukları ziyaret etti. Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyarette, özel çocuklar büyük sevinç yaşadı.

\'EN GÜZEL İŞLERİ YAPABİLECEKLERİNİ BİLİYORUZ\'

Kaymakam Şükrü Görücü, \"Bu çocuklarımıza imkan verildiğinde neleri yapabileceklerini herkes gördü. İnşallah bundan sonra daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Bu çocuklarımız için ne yapsak az; çünkü, toplumda fırsat verildiğinde en güzel işleri yapabileceklerini biliyoruz\" dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ise \"Müdürlüğümüze bağlı olan 23 yaş üstü engelli kursumuz var. Bu kursumuzda eğitim gören öğrencilerimizin kendi başına iş yapabilmeleri, özgüvenlerini kazanabilmeleri amacıyla kafe sahibiyle ortak bir proje geliştirdik. 2 saatlik süreç içerisinde çay ve pasta servisi yaparak müşterilere hizmet ediyorlar. Çok faydalı bir proje oldu. Müşteriler de memnuniyetlerini ifade ettiler. Dört duvar arasında değil topluma kazandırmayı hedeflemiştik, bunu da başardık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek\" dedi.

Görev alan özel çocuklar ise \"Çok mutluyuz çalıştığımız için. Her işi yapıyoruz. Mutlu oluyoruz\" dedi.



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