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Spor

Kaf Kaf, 38 yıl sonra 3. Lig'e düştü

Türkiye futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Karşıyaka'da büyük üzüntü yaşandı

15 Nisan 2018 14:52

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ottocool Karagümrük'e tek golle yenilen Türkiye futbolunun köklü kulübü Karşıyaka, bitime 3 hafta kala resmen küme düştü.

İlk yarısını 0-0 sona eren maçın 50. dakikasında Burak’ın golüne engel olamayan Kaf-Kaf, rakibi Fethiyespor’un Silivrispor’u yenmesiyle 38 yıl sonra 3. Lig’e döndü. Son olarak 1980 yılında 3. Lig’de yer alan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar maç bitimi büyük üzüntü yaşadı. Maçı izlemeye gelen yaklaşık bin 500 futbolsever önce futbolculara tepki gösterdi ardından eski Başkan Mutlu Altuğ’u protesto etti.

Görkem, hüngür hüngür ağladı

Maçın sonlarına doğru “En büyük taraftar futbolcular sahtekar, formayı çıkarın, gidin” tezahüratlarını yapan yeşil-kırmızılı futbolseverler, Altuğ için de “Yaptığın oldu mu hainsin Mutlu Altuğ” sloganları attı. 90 dakika sonunda Karşıyakalı futbolcular da adeta yıkıldı. Birkaç hafta önce profesyonelliğe imza atan genç Görkem’in hüngür hüngür ağladığı görüldü. Karşıyakalı taraftarlar olay çıkarmadan tribünlerden ayrıldı.

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