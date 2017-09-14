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Kadınların şelale keyfi

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (Prodoss), Aladağ İlçesi'ndeki Yerköprü ve Küp şelalelerinde, 'doğa yürüyüşü ve şelalede çimme' adlı etkinlik düzenledi

14 Eylül 2017 12:47

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (Prodoss), Aladağ İlçesi\'ndeki Yerköprü ve Küp şelalelerinde, \'doğa yürüyüşü ve şelalede çimme\' adlı etkinlik düzenledi.
Küp Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğa harikası şelale etkinliğine çoğunluğu kadın 140 kişi katıldı. Zamantı Irmağı boyunca sıcak havada 6 kilometre yürüyen Prodoss üyeleri, kamp alanı çevresinde bulunan şelalelerin soğuk sularına girerek serinledi. Katılımcılar yemek molasından sonra palet yürüyüşü, çuval yarışı, ip atlama ve halat çekme gibi oyunlarda yarışarak keyifli bir gün yaşadı. Etkinlik lideri kulüp başkan yardımcısı Murat Arıkan,  \"Yürüdük, çimdik, eğlendik\" dedi.

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