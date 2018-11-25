Kadınlardan mor balonlu protesto

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Bergama Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde, cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazdığı mor renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Bergama Kültür Merkezi\'nde Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği dramatizasyon ile başlayan açıklamada Belediye Meclis üyesi Serpil Güler, günün önemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve Bergamalı kadınlar katıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Türkiye\'de kadınlar açıkça cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Eğitim olanaklarından yoksun bırakılıyor, erken yaşta evlendiriliyor, aile içi cinsel ve fiziki şiddete maruz kalıyor. Çalışan kadınlar ucuz emek olarak adeta köle gibi çalıştırılırken, yüksek maaşlı işlerde çalışmaları engelleniyor, hem kamuda, hem özel sektörde yönetici pozisyonlara geçme hakları gasp ediliyor. Eğer bir ülke, nüfusunun yarısına aktif ayrımcılık yapıyor, haklarını gasp ediyor, onların sosyal yaşama katılmalarını engelliyor, onların üretici güçlerini ve yaratıcılığını baskı altında tutuyorsa gelişemez. Şunu bilmeliyiz ki; daha özgür, daha adil bir Türkiye hayalini gerçekleştirmenin yolu, önce ve mutlaka kadınların haklarını teslim etmekten geçiyor. Buradan tekrar ediyorum. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. Kadınlara karşı yapılan ayrımcılığa hep birlikte hayır diyoruz.\"

Açıklamanın sonunda Bergamalı kadınlar, üzerinde şiddete kurban giden kadınların isimlerinin yazdığı mor renkli balonları gökyüzüne bıraktı.



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