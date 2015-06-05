Kadınlara özel 'Viagra'



Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Flibanserin isimli ilaca onay verirse, ilaç piyasaya sürülen ilk ‘kadın viagrası' olacak. Ancak ilacın piyasaya sürülmeden olası yan etkilerinin detaylı olarak araştırılması gerekiyor.

Flibanserin'in, kadınların libidolarını artırarak, bir nevi cinsel istek artırıcı işlev gördüğü kaydediliyor. Flibanserin ilk olarak Alman Boehringer Ingelheim firması tarafından geliştirilmişti. İlaç 2010 ve 2013 yıllarında yapılan girişimlerde FDA'dan onay alamamıştı. Araştırmayı daha sonra Amerikan ilaç firması Sprout devralmıştı.

Firmanın verilerine göre kadınların yüzde 7'si herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde menopoz döneminde cinsel istekte azalma yaşıyor.

Kadınlarda cinsel isteksizlik halihazırda genellikle psikolojik yollardan tedavi edilmeye çalışılıyor. Birçok vakada tedavi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor.