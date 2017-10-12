Kadınlar basketbolda Avrupa'da 4'te 3

Fenerbahçe - Nadezhda Orenburg: 67-61 (Avrupa Ligi B Grubu)

Yakın Doğu Üniversitesi - Famila Schio: 67-64 (Avrupa Ligi B Grubu)

Uniqa Sopron - Galatasaray: 72-55 (Avrupa Ligi A Grubu)

Mersin BŞB - Good Angels Kosice: 76-70 (Avrupa Kupası B Grubu)

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar basketbolunda Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe Avrupa Ligi\'nde, Mersin BŞB ise Avrupa Kupası\'nda sezonu açtı.

Son finalist Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Nazdezhda Orenburg\'u 67-61 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi de, B Grubu ilk maçında Famila Schio\'yu 67-64 mağlup ederken, Galatasaray bir sezonluk aranın ardından tekrar döndüğü Avrupa Ligi\'nin A Grubu mücadelesinde Uniqa Sopron\'a deplasmanda 72-55 mağlup oldu.

Türkiye\'yi Kadınlar Avrupa Kupası\'nda temsil eden Mersin BŞB ise, B Grubu maçında Good Angels Kosice\'i 76-70 mağlup etmeyi başardı.