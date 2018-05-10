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'Kadın' temalı AVM açıldı

Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İSTANBUL (DHA) DÜNYANIN  ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı

10 Mayıs 2018 19:46

Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İSTANBUL (DHA) DÜNYANIN  ilk kadın temalı AVM\'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu\'nda açıldı. 
Açılışta konuşan AVM\'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz,  \"Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum\" dedi. AVM\'nin  Orta Doğu\'nun göz bebeği olacağını belirten Özkaymaz, \" Sosyal medyada bazı söylemler çıktı \' içeriye erkekler giremiyor mu acaba\' diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık\" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Kur\'an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM\'yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM\'de 126 mağaza yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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