Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan dayanışma konseri

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2010 yılından beri kadınların yaşam hakları için verdiği mücadeleye destek olmak isteyenleri dayanışma konserine davet ediyor.

3 Ocak Perşembe Günü saat 21.00’de Kadıköy Sahne’ de gerçekleşecek konserde 7 sanatçı yer alacak. Can Güngör, Deniz Tekin, Kalben, Melis Danişmend, Nilipek, Özge Fışkın ve Pinhani şarkılarını “Kadınlar Yaşasın'' diyecek.

Platformdan yapılan açıklamada, "Aldığınız her bilet ile; kadınlar için başta yaşam hakkı olmak üzere her türlü hak ihlaline karşı Türkiye’nin dört bir yanında çalışma yürüten Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun mücadelesine destek olacaksınız" dendi.

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