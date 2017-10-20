Kadın basketbolda 2'de 0

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Famila Schio - Fenerbahçe: 62-49 (Avrupa Ligi B Grubu) Beşiktaş - Olympiakos: 53-70 (Avrupa Kupası A Grubu) İSTANBUL, (DHA) Kadın basketbolda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugün oynanan müsabakalardan boynu bükük a

20 Ekim 2017 02:05

Famila Schio - Fenerbahçe: 62-49 (Avrupa Ligi B Grubu)

Beşiktaş - Olympiakos: 53-70 (Avrupa Kupası A Grubu)

İSTANBUL, (DHA)

Kadın basketbolda Türkiye\'yi Avrupa\'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugün oynanan müsabakalardan boynu bükük ayrıldı.
Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Famila Schio\'ya 62-49 mağlup oldu. İlk maçında kendi sahasında Nadezhda\'yı 67-61\'lik skorla geçerek Avrupa Ligi\'ne galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2\'nci maçında varlık gösteremedi. İlk periyodu 14-9, devreyi 29-22 geride kapatan sarı-lacivertliler, 3\'üncü periyotta tempo yükseltti ve son bölüme 39-38 önde girdi. Mücadelenin son çeyreğinde Famila Schio\'ya karşı üstünlük kuramayan Fenerbahçe, sahadan 62-49 mağlup ayrıldı.
Avrupa Kupası A Grubu maçında ise Beşiktaş kendi sahasında Olympiakos\'a 70-53 yenildi.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve henüz galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 21-18i ilk yarıyı ise 36-29 geride kapattı. 3\'üncü periyotu da 53-40\'la geride tamamlayan Beşiktaş, sahadan 70-53\'lük yenilgiyle ayrıldı.

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