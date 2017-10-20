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Kadın astsubay adayları eğitimlere başladı 

ANKARA, (DHA) - 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki kadın astsubay adayları Kırşehir Kaman ilçesinde ATEM kampında atış ve tatbikat eğitimine başladı

20 Ekim 2017 14:23

ANKARA, (DHA) - 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi\'ndeki kadın astsubay adayları Kırşehir Kaman ilçesinde ATEM kampında atış ve tatbikat eğitimine başladı. Kadın astsubay adayları sabahın erken saatlerinde eğitim alanının yapıldığı bölgeye giderek eğitim ve tatbikatlarına başlıyor. Kadın astsubay adaylarına atış eğitimleri sırasında kullandıkları silahların namlusuna bozuk para konularak eğitim verilmesi dikkat çekti. Kadın astsubay adaylarının eğitim sonrası hep birlikte komando marşını söyledi.
Öte yandan 2. Dönem jandarma subay adayları da intibak eğitimini  İzmir Foça\'da başarıyla gerçekleştirdi.

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