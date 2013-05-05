Kadıköylüler bir anda dans etmeye başladı!

29 Nisan Dünya Dans Günü birkaç gün öncesinden Kadıköy'de "Flash Mob" yapılarak kutladı.

Yüzlerce kişi Bahariye Caddesi'nde bir anda toplanıp müzik eşliğinde dakikalarca geleneksel oyunlar oynadıkta sonra dağıldı.

Yurt dışında birçok örneğine rastlanan ve "flash mob" ismi verilen etkinliğe birçok Kadıköylü farkında olmadan eşlik etti.

Kadıköy Belediyesi organizasyonuyla Bahariye Caddesi'ndeki Süreyya Operası'nın önünde başlayan sürpriz dans etkinliği dakikalarca sürdü.

"Dans Hayattır" sloganıyla yöresel oyun havaları eşliğinde dans eden dansçılara ve gönüllülere birçok vatandaş katılırken turistler de şaşkın bakışlarla fotoğraf makinelerine sarıldı.

Çocuğundan yaşlısına yüzlerce kişinin bir anda dans etmesiyle başlayan flash mob etkinliği aynı şekilde bir anda sona erdi.