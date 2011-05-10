-KADIKÖY'DEKİ SON MAÇA YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin 15 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de Ankaragücü ile yapacağı maça büyük ilgi gösterdi. Ligin ikinci yarısındaki performansıyla 9 puan gerisinde olduğu Trabzonspor'u yakalayarak şampiyonluk yarışına ortak olan sarı-lacivertlileri, bu sezon Kadıköy'deki son maçında izlemek isteyen taraftarı biletlere adeta hücum etti. Bugün sadece kongre üyeleri, taraftar kart sahipleri ve faturalı Fenercell kullanıcıları için satışa çıkan biletlerin önemli bir bölümü tükenirken, Biletix'in internet sitesinde, maraton ve Fenerium alt tribünlerin bazı bloklarında yer bulunduğu, bu blokların da hızlı bir şekilde dolduğu görülüyor. Genel satışına 12 Mayıs Perşembe gününden itibaren başlanacağı açıklanan biletlerin, daha önce tükenmesi bekleniyor.