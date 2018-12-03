Kadıköy'de kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasından Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta skoru 44'te Neustadter ve 45+3'te Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gollerle çevirdi ve devreye 2-1 önde girdi. Ancak ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da sahne alan Diagne, Kasımpaşa'ya 1 puanı getiren isim oldu.

Maça çok hızlı giren Kasımpaşa, henüz 8. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanı başına geçen Diagne, kaleci Harun'u geçemese de dönen topu tamamlayan Eduoktopu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonu tekrar izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu golün geçersiz olduğuna hükmetti. İlerleyen dakikalarda vites düşürmeyen konuk ekip, 22. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Fenerbahçe, 44. dakikda Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gollerle devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Digane, 54. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atarken skora da dengeyi getirdi. Öte yandan Senegalli golcü bu sezonki gol sayısını da 16'ya yükseltti. Kalan dakikalarda iki takım da öne geçecek fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve zorlu maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 14 puana yükselirken, Kasımpaşa puanını 26'ya çıkardı.

Ersun Yanal tezahüratları

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe tribünlerinden Ersun Yanal tezahüratları başladı.

Buna karşın geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük için Ersun Yanal ismini düşünmediklerini söylemişti.