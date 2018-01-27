Kaçkarlar'da heliski sezonu açıldı

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu \'heliski\' heyecanı bu yıl da başladı. 2 helikopterle 6 hafta sürecek sezon için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya\'dan ilk kafileler Kaçkarlar\'a ulaştı. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin euroyu gözden çıkarıyor.

Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları\'nda yapılan heliski sporu için bu yıl da sezon açıldı. Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu\'nun izni ile başlayan ve mart ayı ortasına kadar sürecek etkinlik için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan heliski tutkunları Ayder Yaylası\'na gelmeye başladı. Ayder Heliski firması tarafından 2 helikopterle gerçekleştirilen program kapsamında sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere iniyor. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda spor yapmanın keyfini yaşıyor. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 7 bin euro ödüyor.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan bir helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter olası olaylara müdahale için hazırlandı.

\'6 HAFTA SÜRECEK\'

Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Haşimoğlu, heliski sporunun bölge ve ülkenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirterek bu yıl Avrupa ülkelerinden gelecek 350 sporcuyu ağırlayacaklarını ifade etti. Haşimoğlu, \"6 hafta sürecek etkinlikle ilgili tüm rezervasyonlar doldu. Bütün tedbirleri aldık. Güvenliği maksimum seviyede tutuyoruz. Helikopterlerin biri ambulans helikopter görevi görüyor. En olumsuz hava şartında, sis olsa dahi olaylara müdahale edebiliyoruz\" dedi.

Şirketi ortağı There Gasser de uzun bir aradan sonra yeniden Kaçkarlar\'a geldiklerini belirterek, Avrupalı heliski tutkunlarını ağırlayacaklarını ifade etti.

10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU

Kaçkar Dağları\'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya\'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500\'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları\'nda yapılan heliski, Türkiye\'de ise sadece Kaçkarlar\'da yapılıyor.



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