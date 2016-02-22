Kaçakçılar cebini dolduruyor



Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporuna göre, “Avrupa’nın en hızlı büyüyen suç sektörü” insan kaçakçılığı. Europol Başkanı Rob Wainwright’ın pazartesi günü kamuoyuna sunduğu raporda insan kaçakçılarının 2015 yılında yaklaşık 6 milyar euro kazanç elde ettiği belirtildi. Bu miktarın büyük bir kısmını, yasa dışı yollardan Avrupa’ya taşınan sığınmacılardan alınan paranın oluşturduğu kaydedildi.

Raporda sığınmacı krizinin devam etmesi halinde insan kaçakçılarının kazançlarının iki ya da üçe katlanacağının tahmin edildiği bildirildi.

İstanbul, İzmir, Atina ve Budapeşte

Europol ve AB ülkelerinin ulusal polis teşkilatlarının 2015 yılından bu yana kaçakçı çetelerinde aktif rol alan 12 bin kişiyi tespit etttiği belirtildi. Rapora göre aralarında birçok Bulgar, Mısırlı, Macar, Irak ve Kosovalının da bulunduğu bu çeteler, sahte pasaport hazırlamaktan rüşvet alıp vermeye kadar geniş bir suç yelpazesini kontrolünde bulunduruyor.

Raporda kaçakçıların özellikle Balkan güzergahında aktif olduğu noktalara da dikkat çekiliyor. Bunlar; İstanbul, İzmir, Atina ve Budapeşte. Ayrıca Berlin, Calais, Zeebrugge ve Frankfurt’un da kaçakçıların Avrupa kıtasındaki en büyük merkezleri arasında yer aldığı belirtildi.

Terör zanlılarının Avrupa’ya ulaşmak için kaçakçılık şebekelerini kullandığına dair elde bir delil bulunmadığını belirten Europol Başkanı Rob Wainwright, terör şüphelileri arasında göç bağlantısı bulunanların oranının yüzde 0,01’den de az olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık bir milyon kişi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki savaş ve şiddetten kaçarak Avrupa’ya gelmişti.