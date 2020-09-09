Kaçak kına gecesine polis baskını!

Bursa'da polis ekiplerince Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı yapılan kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi.

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.

Düğün salonunda incelemelerde bulunan ekipler, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.

Baskında Koronavirüs önlemlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca damat H.Ş., gelin M.Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza işlemi uygulandı.